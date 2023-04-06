«Реал» сыграет в финале Кубка Испании впервые за девять лет
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Мадридский «Реал» пробился в финал Кубка Испании впервые за последние девять лет. 5 апреля в ответной игре 1/2 финала команда Карло Анчелотти обыграла «Барселону» с разгромным счётом 4:0 и обеспечила себе попадание в решающий матч турнира по сумме двух встреч (первая игра в Мадриде завершилась поражением «Королевского клуба» – 0:1).
Голы за гостей «Спотифай Камп Ноу» забивали Винисиус Жуниор и Карим Бензема, который в итоге оформил хет-трик. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Кубок Испании. 1/2 финала
05 апреля 2023, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
0 : 4
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Винисиус Жуниор – 45+1' 0:2 Бензема – 50' 0:3 Бензема – 58' 0:4 Бензема – 80'
Девять лет назад, в сезоне-2013/2014, «сливочные» взяли трофей, обыграв в полуфинале мадридский «Атлетико», а в финале одолев «Барселону» со счётом 2:1.
В финале текущего розыгрыша 6 мая «Реал» сыграет с «Осасуной».
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