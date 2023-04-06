«Реал» сыграет в финале Кубка Испании впервые за девять лет

Мадридский «Реал» пробился в финал Кубка Испании впервые за последние девять лет. 5 апреля в ответной игре 1/2 финала команда Карло Анчелотти обыграла «Барселону» с разгромным счётом 4:0 и обеспечила себе попадание в решающий матч турнира по сумме двух встреч (первая игра в Мадриде завершилась поражением «Королевского клуба» – 0:1).

Голы за гостей «Спотифай Камп Ноу» забивали Винисиус Жуниор и Карим Бензема, который в итоге оформил хет-трик. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Девять лет назад, в сезоне-2013/2014, «сливочные» взяли трофей, обыграв в полуфинале мадридский «Атлетико», а в финале одолев «Барселону» со счётом 2:1.

В финале текущего розыгрыша 6 мая «Реал» сыграет с «Осасуной».