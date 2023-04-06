Романо: Лэмпард стал новым главным тренером «Челси»
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Бывший главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард вернулся на свой прежний пост. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.
По информации источника, стороны договорились о сотрудничестве и их теперь связывает краткосрочный контракт — он действует до конца сезона-2022/2023.
Фрэнк Лэмпард выступал за «Челси» как игрок на протяжении 13 лет. Англичанин является рекордсменом клуба по забитым голам (211). Лэмпард тренировал лондонский клуб на протяжении 18 месяцев. Специалист был уволен с этого поста в январе 2021 года.
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Ранее приближённые к «Челси» источники сообщали о том, что фаворитами на пост главного тренера команды являются Юлиан Нагельсман и Луис Энрике.
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