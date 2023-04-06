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Салихова – о словах Дзюбы про Федуна: обычно в таком стиле любят девушки рассказывать

Салихова – о словах Дзюбы про Федуна: обычно в таком стиле любят девушки рассказывать
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на слова форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы, который пошутил, что Федун умолял его не переходить в «Томь» из состава красно-белых. Напомним, Дзюба дважды уходил в аренду из «Спартака» в «Томь» — в 2009-м и 2010-м годах.

«Обычно в таком стиле любят девушки рассказывать: «Я сама от него ушла, всех бросаю я!». Артём, поведай, тебе Федун по ночам не звонил, случайно, и СМС не посылал: «Вернись, Артёмушка, я всё прощу!»?

На «Спартаке» пиарятся только слабаки. Настоящий hard — это про «Зенит» так же искрометно рассказать. Про Миллера, Семака и прелести Азмуна», — приводит слова Салиховой Metaratings.

В нынешнем сезоне чемпионата России Дзюба принял участие в четырёх матчах, в которых забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу.

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