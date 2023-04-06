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Лепёхин: в России «Зенит» найдёт возможность побеждать, несмотря на возможный уход Малкома

Лепёхин: в России «Зенит» найдёт возможность побеждать, несмотря на возможный уход Малкома
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин прокомментировал потенциальный уход из клуба нападающего Малкома, недавно получившего российский паспорт.

«Если Малком покинет «Зенит», то это будет потерей для клуба. Это футболист, зачастую определяющий результат. Если он уйдёт, то у команды Семака будут определённые проблемы. Но надо понимать, что «Зенит» играет только внутри России. Думаю, что на этом уровне клуб найдёт возможность побеждать, несмотря на возможную потерю Малкома», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

Ранее 26-летний футболист не исключил уход из «Зенита» по окончании текущего сезона РПЛ. Малком провёл за санкт-петербургский клуб 21 матч в чемпионате-2022/2023, забил 16 голов и отдал пять результативных передач.

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