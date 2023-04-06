«Челси» начал переговоры о возможном назначении Антонио Конте на пост главного тренера

Лондонский «Челси» начал переговоры с представителями итальянца Антонио Конте о возможности возвращения специалиста на пост главного тренера клуба. Об этом сообщает The Independent.

По информации источника, руководство «Челси» уже связалось с представителями итальянского тренера, и если переговоры в дальнейшем будут проходить в положительном ключе, то лондонцы обсудят назначение на пост наставника лично с Конте.

«Челси» воспринимает Конте как тренера-победителя, который сможет навести порядок в команде такого уровня.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что главным тренером «Челси» до конца текущего сезона будет Фрэнк Лэмпард. Лондонцы уволили двух наставников по ходу чемпионата: Томаса Тухеля и Грэма Поттера.

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