Писарский — о поражении «КС» от ЦСКА: нет никакой трагедии. Все понимают — это невезение

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский высказался о поражении самарской команды в ответном матче полуфинала Фонбет Кубка России (Пути РПЛ) с ЦСКА (0:1).
«Осинькин в перерыве сказал, что мы играем не в свою игру, надо исправить ошибки и брать мяч под контроль — как раз это мы и выполнили во втором тайме.
Сейчас нет никакой трагедии. Все адекватно понимают, что это невезение. Я надеюсь, что когда-то это закончится. Самое главное, что мы хорошо играем», — сказал Писарский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Напомним, 5 апреля проходил ответный матч в рамках полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Крыльями Советов». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу хозяев. В первом матче «Крылья Советов» и ЦСКА в Самаре сыграли вничью со счётом 2:2.
- 6 апреля 2023
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