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«Лучший нападающий поколения». Озил — о Бензема после его хет-трика в ворота «Барселоны»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Месут Озил отреагировал на выступление нападающего «Королевского клуба» Карима Бензема в ответном матче Кубка Испании с «Барселоной» (4:0), назвав французского форварда лучшим игроком своего амплуа в поколении.

«Король! Мой мальчик Бензи! Лучший нападающий нашего поколения», — написал Озил в своём официальном «твиттере», сопроводив запись эмодзи козла, короны и огня.

35-летний Карим Бензема в первом тайме ответного матча полуфинала Кубка Испании отметился результативной передачей на бразильского нападающего Винисиуса Жуниора, а во второй половине встречи записал на свой счёт голевой хет-трик, чем помог «Реалу» выйти в финал турнира, где «сливочные» сыграют с «Осасуной».

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