«Лучший нападающий поколения». Озил — о Бензема после его хет-трика в ворота «Барселоны»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Месут Озил отреагировал на выступление нападающего «Королевского клуба» Карима Бензема в ответном матче Кубка Испании с «Барселоной» (4:0), назвав французского форварда лучшим игроком своего амплуа в поколении.
«Король! Мой мальчик Бензи! Лучший нападающий нашего поколения», — написал Озил в своём официальном «твиттере», сопроводив запись эмодзи козла, короны и огня.
35-летний Карим Бензема в первом тайме ответного матча полуфинала Кубка Испании отметился результативной передачей на бразильского нападающего Винисиуса Жуниора, а во второй половине встречи записал на свой счёт голевой хет-трик, чем помог «Реалу» выйти в финал турнира, где «сливочные» сыграют с «Осасуной».
Анчелотти объявил выходной игрокам «Реала»
- 6 апреля 2023
-
12:05
-
12:01
-
11:47
-
11:45
-
11:37
-
11:22
-
11:11
-
11:10
-
11:05
-
10:57
-
10:46
-
10:34
-
10:30
-
10:20
-
10:15
-
10:07
-
10:06
-
10:00
-
09:57
-
09:56
-
09:50
-
09:50
-
09:45
-
09:43
-
09:30
-
09:23
-
09:16
-
09:15
-
09:06
-
09:00
-
09:00
-
08:45
-
08:37
-
08:30
-
08:30