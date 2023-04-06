«Реал» обновил более чем полувековое достижение в «эль класико»
Поделиться
Мадридский «Реал» вышел в финал Кубка Испании, в ответной игре 1/2 финала обыграв «Барселону» с разгромным счётом 4:0 (первый матч в Мадриде завершился победой сине-гранатовых со счётом 1:0). С разницей минимум в четыре гола «сливочные» не побеждали в «эль класико» с 1995 года (тогда было 5:0), а на выезде и того больше – с 1963-го, когда гости разбили каталонцев на их поле со счётом 5:1.
Таким образом, мадридский клуб отпраздновал самую крупную победу над «Барсой» в XXI веке. Громкий успех «Реалу» обеспечили голы Винисиуса Жуниора и Карима Бензема, в итоге оформившего хет-трик. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Кубок Испании. 1/2 финала
05 апреля 2023, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
0 : 4
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Винисиус Жуниор – 45+1' 0:2 Бензема – 50' 0:3 Бензема – 58' 0:4 Бензема – 80'
В финале текущего розыгрыша 6 мая «Реал» сыграет с «Осасуной».
Материалы по теме
Комментарии
- 6 апреля 2023
-
01:18
-
01:02
-
00:58
-
00:56
-
00:33
-
00:33
-
00:33
-
00:23
-
00:21
-
00:21
-
00:05
-
00:04
- 5 апреля 2023
-
23:54
-
23:53
-
23:46
-
23:37
-
23:26
-
23:08
-
23:02
-
22:56
-
22:52
-
22:51
-
22:44
-
22:41
-
22:39
-
22:30
-
22:25
-
22:20
-
22:13
-
22:07
-
22:05
-
22:02
-
21:45
-
21:37
-
21:36
Партнерский контент