«Реал» обновил более чем полувековое достижение в «эль класико»

Мадридский «Реал» вышел в финал Кубка Испании, в ответной игре 1/2 финала обыграв «Барселону» с разгромным счётом 4:0 (первый матч в Мадриде завершился победой сине-гранатовых со счётом 1:0). С разницей минимум в четыре гола «сливочные» не побеждали в «эль класико» с 1995 года (тогда было 5:0), а на выезде и того больше – с 1963-го, когда гости разбили каталонцев на их поле со счётом 5:1.

Таким образом, мадридский клуб отпраздновал самую крупную победу над «Барсой» в XXI веке. Громкий успех «Реалу» обеспечили голы Винисиуса Жуниора и Карима Бензема, в итоге оформившего хет-трик. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В финале текущего розыгрыша 6 мая «Реал» сыграет с «Осасуной».