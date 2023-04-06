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«Реал» обновил более чем полувековое достижение в «эль класико»

«Реал» обновил более чем полувековое достижение в «эль класико»
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Мадридский «Реал» вышел в финал Кубка Испании, в ответной игре 1/2 финала обыграв «Барселону» с разгромным счётом 4:0 (первый матч в Мадриде завершился победой сине-гранатовых со счётом 1:0). С разницей минимум в четыре гола «сливочные» не побеждали в «эль класико» с 1995 года (тогда было 5:0), а на выезде и того больше – с 1963-го, когда гости разбили каталонцев на их поле со счётом 5:1.

Таким образом, мадридский клуб отпраздновал самую крупную победу над «Барсой» в XXI веке. Громкий успех «Реалу» обеспечили голы Винисиуса Жуниора и Карима Бензема, в итоге оформившего хет-трик. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Испании. 1/2 финала
05 апреля 2023, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
0 : 4
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Винисиус Жуниор – 45+1'   0:2 Бензема – 50'   0:3 Бензема – 58'   0:4 Бензема – 80'

В финале текущего розыгрыша 6 мая «Реал» сыграет с «Осасуной».

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