Сборная России заняла 37-е место в новом рейтинге ФИФА. Лидер — Аргентина, Украина — 30-я
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Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте опубликовала новый рейтинг национальных команд.
Сборная России в обновлённом рейтинге осталась на 37-м месте. Выше россиян на одну позицию — сборная Шотландии, ниже — команда Чехии. Сборная Украины заняла 30-е место.
Лидерами рейтинга являются сборные Аргентины и Франции, игравшие в финале последнего чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Топ-10 национальных команд выглядит следующим образом:
1. Аргентина.
2. Франция.
3. Бразилия.
4. Бельгия.
5. Англия.
6. Нидерланды.
7. Хорватия.
8. Италия.
9. Португалия.
10. Испания.
Примечательно, что в топ-10 лишь две команды, представляющие не УЕФА. И Аргентина, и Бразилия при этом входят в тройку лучших сборных планеты по версии ФИФА.
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