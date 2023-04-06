Сборная России заняла 37-е место в новом рейтинге ФИФА. Лидер — Аргентина, Украина — 30-я

Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте опубликовала новый рейтинг национальных команд.

Сборная России в обновлённом рейтинге осталась на 37-м месте. Выше россиян на одну позицию — сборная Шотландии, ниже — команда Чехии. Сборная Украины заняла 30-е место.

Лидерами рейтинга являются сборные Аргентины и Франции, игравшие в финале последнего чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Топ-10 национальных команд выглядит следующим образом:

1. Аргентина.

2. Франция.

3. Бразилия.

4. Бельгия.

5. Англия.

6. Нидерланды.

7. Хорватия.

8. Италия.

9. Португалия.

10. Испания.

Примечательно, что в топ-10 лишь две команды, представляющие не УЕФА. И Аргентина, и Бразилия при этом входят в тройку лучших сборных планеты по версии ФИФА.