«Я был уверен в своих силах». Голкипер ЦСКА Тороп — о матче с «Крыльями»
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Голкипер ЦСКА Владислав Тороп прокомментировал победу в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России над «Крыльями Советов» (1:0).
«Самое главное, что мы прошли дальше. Но нужно согласиться, что мы играли неидеально. Но и много сопернику не давали, поэтому побеждает сильнейший.
По игре: лично я был уверен в своих силах. Думаю, что команда тоже отдалась полностью в этом матче, несмотря на то что недавно игра была с «Факелом». И хочется поблагодарить каждого игрока за то, что он отыграл на все 120%. И это именно командная победа. Идём дальше.
Готовился ли к серии пенальти? Я смотрел пенальти по игрокам. То есть такую аналитику проводил. Наверное, да, были готовы. Хотя на словах мы все герои», — приводит слова Торопа телеграм-канал ЦСКА.
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