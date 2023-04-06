Андрес Понсе: уровень жизни в Италии на ступень выше, чем в России

Венесуэльский нападающий «Акрона» Андрес Понсе, ранее выступавший за «Сампдорию», сравнил уровень жизни в Италии и России. По словам футболиста, уровень жизни итальянцев на одну ступень выше, чем уровень жизни россиян. Также Понсе сравнил Серию А и Российскую Премьер-Лигу.

«Я хочу вновь играть в РПЛ — это моя цель. Серия А — более тактический чемпионат, чем российский. В России же больше борьбы.

Где мне жить более комфортно — в России или Италии? Конечно, в Италии было комфортнее, там уровень жизни на одну ступень выше, чем в России. Как вы знаете, я из жаркой страны, поэтому мне тут [в России] сложновато. Да и русский язык очень непростой», — приводит слова Понсе «РБ Спорт».

Напомним, ранее Андрес Понсе в России выступал за «Анжи», «Ахмат» и «Ротор».