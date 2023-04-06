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Помощник президента РФ Левитин: по Fan ID изменений нет, решение принято

Помощник президента РФ Левитин: по Fan ID изменений нет, решение принято
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Помощник президента Российской Федерации, первый вице‑президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин заявил, что никаких изменений по использованию Fan ID не предвидится. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин поручил упростить получение паспорта болельщика для отдельных категорий населения, но глобальных изменений в законе о Fan ID не произойдёт.

«По карте болельщика изменений нет. Решение принято. Президент сейчас поручил вынести на рассмотрение определение категории лиц для упрощённого получения», — приводит слова Левитина «Матч ТВ»

Напомним, после введения Fan ID на матчах РПЛ существенно снизилась посещаемость. Активные фанаты клубов РПЛ протестуют против нового закона и бойкотируют матчи чемпионата. Обычные болельщики в большинстве своём также критикуют Fan ID.

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