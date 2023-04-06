«Just do it». Хабиб — о разгромной победе «Реала» в полуфинале Кубка Испании над «Барсой»

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов отреагировал на итоги ответного полуфинала Кубка Испании между мадридским «Реалом» и «Барселоной» (4:0).

«Just do it» (Просто сделай это. — Прим. «Чемпионата»)», — написал Нурмагомедов в своих соцсетях, прикрепив фото с результатом встречи.

Напомним, 34-летний экс-боец является болельщиком «Реала». Хабиб находится в дружеских отношениях с бывшим форвардом мадридского клуба Криштиану Роналду.

«Реал» в двухматчевом противостоянии обыграл «Барселону» (общий счёт — 4:1) и вышел в финал Кубка Испании. В решающей встрече мадридцы сыграют с «Осасуной». Встреча состоится в субботу, 6 мая, в Севилье на стадионе «Ла Картуха».

Хабиб и Роналду провели дуэль взглядов: