Червиченко: Миранчук, как Промес, то играет, то отдыхает. В Европе платят за стабильность

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слухи о том, что «Торино» не захотел выкупать полузащитника Алексея Миранчука у «Аталанты» за € 13 млн, сравнив футболиста с нападающим красно-белых Квинси Промесом.
«13 миллионов — это многовато. «Торино» не самый богатый клуб. Ничего страшного. «Аталанта» отдаст его в аренду в другой клуб. Может, опять в «Торино» уйдёт. Не думаю, что мы должны заморачиваться проблемами трудоустройства Миранчука — это проблемы Алексея и его агента.
Миранчук иногда тянет на уровень середняка Серии А, а иногда нет. Он, как Промес, то играет, то отдыхает. Долгоиграющего качества нет. У него игра вспышками, как электрокардиограмма — то вверх, то вниз. В Европе платят в основном за стабильность», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 6 апреля 2023
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