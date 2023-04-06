Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фрэнк Лэмпард прокомментировал своё назначение на пост главного тренера «Челси»

Фрэнк Лэмпард прокомментировал своё назначение на пост главного тренера «Челси»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал своё назначение на пост наставника команды.

«Вернуться в клуб было лёгким решением для меня, потому что это моя команда. Я шёл другим путём с тех пор, как покинул «Челси», но, когда меня попросили вернуться, я сделал это с верой в то, что смогу помочь до команде до конца сезона. Это действительно здорово. Я рад и благодарен предоставленной возможности.

Я уверен в себе и хорошо знаю команду, со многими из них я работал раньше. Также мне знакомы тренировочная база, стадион и болельщики.

В этот период я сделаю всё возможное, чтобы от всего сердца дать фанатам то, чего они хотят.

Моя роль говорит сама за себя, но я не забегаю вперёд. Я хочу сделать свою работу как можно лучше, чтобы это помогло клубу. Я хочу сделать всё, что в моих силах, до конца сезона. А что произойдёт дальше — посмотрим», — приводит слова Лэмпарда официальный сайт «Челси».

Материалы по теме
В АПЛ 13-я отставка за сезон. Это рекорд
Истории
В АПЛ 13-я отставка за сезон. Это рекорд

Тренеры АПЛ, которых уволили в сезоне-2022/2023:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023