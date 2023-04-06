Фрэнк Лэмпард прокомментировал своё назначение на пост главного тренера «Челси»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал своё назначение на пост наставника команды.
«Вернуться в клуб было лёгким решением для меня, потому что это моя команда. Я шёл другим путём с тех пор, как покинул «Челси», но, когда меня попросили вернуться, я сделал это с верой в то, что смогу помочь до команде до конца сезона. Это действительно здорово. Я рад и благодарен предоставленной возможности.
Я уверен в себе и хорошо знаю команду, со многими из них я работал раньше. Также мне знакомы тренировочная база, стадион и болельщики.
В этот период я сделаю всё возможное, чтобы от всего сердца дать фанатам то, чего они хотят.
Моя роль говорит сама за себя, но я не забегаю вперёд. Я хочу сделать свою работу как можно лучше, чтобы это помогло клубу. Я хочу сделать всё, что в моих силах, до конца сезона. А что произойдёт дальше — посмотрим», — приводит слова Лэмпарда официальный сайт «Челси».
Тренеры АПЛ, которых уволили в сезоне-2022/2023:
- 6 апреля 2023
-
16:46
-
16:36
-
16:31
-
16:22
-
16:10
-
16:03
-
16:02
-
16:00
-
15:45
-
15:32
-
15:31
-
15:26
-
15:25
-
15:25
-
15:22
-
15:17
-
14:58
-
14:56
-
14:46
-
14:43
-
14:37
-
14:30
-
14:21
-
14:12
-
14:10
-
14:01
-
13:45
-
13:42
-
13:39
-
13:35
-
13:26
-
13:23
-
13:20
-
13:16
-
12:59