Фрэнк Лэмпард прокомментировал своё назначение на пост главного тренера «Челси»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал своё назначение на пост наставника команды.

«Вернуться в клуб было лёгким решением для меня, потому что это моя команда. Я шёл другим путём с тех пор, как покинул «Челси», но, когда меня попросили вернуться, я сделал это с верой в то, что смогу помочь до команде до конца сезона. Это действительно здорово. Я рад и благодарен предоставленной возможности.

Я уверен в себе и хорошо знаю команду, со многими из них я работал раньше. Также мне знакомы тренировочная база, стадион и болельщики.

В этот период я сделаю всё возможное, чтобы от всего сердца дать фанатам то, чего они хотят.

Моя роль говорит сама за себя, но я не забегаю вперёд. Я хочу сделать свою работу как можно лучше, чтобы это помогло клубу. Я хочу сделать всё, что в моих силах, до конца сезона. А что произойдёт дальше — посмотрим», — приводит слова Лэмпарда официальный сайт «Челси».

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