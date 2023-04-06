Ротен: как только у Месси выходные, он едет в Барсу. Мы разочарованы его вкладом в «ПСЖ»

Бывший футболист «ПСЖ» Жером Ротен поделился мнением об отношении форварда Лионеля Месси к парижскому клубу.

«Лео Месси представляет футбол, всё, что я люблю в нём. Он оставил след в истории, он, пожалуй, величайший из всех поколений. Но мы крайне разочарованы его вкладом за два сезона в «ПСЖ». Я даже не говорю о его игре, а просто об интервью, в котором он мог бы показать, что счастлив жить в Париже. Наоборот, мы всегда видели негативные слова.

Как только у него появляется несколько выходных, он едет в Барселону. Он так и не привык к Парижу, к тому, что представляет собой «ПСЖ». Это, конечно, молодой клуб, но с историей и уважением. Вы должны идентифицировать себя как игрок Парижа, он никогда этого не делал, поэтому я виню его за это», — цитирует Ротена RMC Sport.

Толпы людей встречают Месси перед семейным ужином: