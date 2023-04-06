Ротен: как только у Месси выходные, он едет в Барсу. Мы разочарованы его вкладом в «ПСЖ»

Бывший футболист «ПСЖ» Жером Ротен поделился мнением об отношении форварда Лионеля Месси к парижскому клубу.
«Лео Месси представляет футбол, всё, что я люблю в нём. Он оставил след в истории, он, пожалуй, величайший из всех поколений. Но мы крайне разочарованы его вкладом за два сезона в «ПСЖ». Я даже не говорю о его игре, а просто об интервью, в котором он мог бы показать, что счастлив жить в Париже. Наоборот, мы всегда видели негативные слова.
Как только у него появляется несколько выходных, он едет в Барселону. Он так и не привык к Парижу, к тому, что представляет собой «ПСЖ». Это, конечно, молодой клуб, но с историей и уважением. Вы должны идентифицировать себя как игрок Парижа, он никогда этого не делал, поэтому я виню его за это», — цитирует Ротена RMC Sport.
Толпы людей встречают Месси перед семейным ужином:
- 6 апреля 2023
-
18:06
-
18:00
-
17:57
-
17:56
-
17:45
-
17:44
-
17:40
-
17:40
-
17:37
-
17:20
-
17:18
-
16:59
-
16:50
-
16:46
-
16:36
-
16:31
-
16:22
-
16:10
-
16:03
-
16:02
-
16:00
-
15:45
-
15:32
-
15:31
-
15:26
-
15:25
-
15:25
-
15:22
-
15:17
-
14:58
-
14:56
-
14:46
-
14:43
-
14:37
-
14:30