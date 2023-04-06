Смородская: если «Торино» и «Аталанта» не договорятся, Миранчуку надо искать новый клуб

Бывший президент футбольного клуба «Локомотив» Ольга Смородская посоветовала российскому полузащитнику «Торино» Алексею Миранчуку рассматривать варианты с поиском нового клуба.
«Всё решает руководство «Торино»: есть деньги – покупают, нет денег – не покупают. И моё мнение абсолютно неизменно: Алексея Миранчука, к сожалению, постоянно преследуют травмы – он часто не может выйти на поле из-за повреждений. Ему не везёт, и как с этим бороться – сложный вопрос.
Если «Торино» и «Аталанта» не смогут договориться по Миранчуку, то ему надо будет искать новый клуб», – сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
Ольга Юрьевна Смородская занимала пост президента «Локомотива» с июля 2010 по август 2016 года. Во время её управления клубом Алексей Миранчук вместе с братом Антоном дебютировали за московскую команду.
- 6 апреля 2023
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