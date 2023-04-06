Тьяго, Луис Диас и ван Дейк вернулись в общую группу в преддверии матча с «Арсеналом»

Тьяго Алькантара, Луис Диас и Вирджил ван Дейк вернулись к тренировкам в общей группе «Ливерпуля» перед матчем английской Премьер-лиги с «Арсеналом», который состоится 9 апреля на «Энфилде».
Тьяго Алькантара в последний раз выходил на поле более двух месяцев назад в игре с «Вулверхэмптоном». После этого испанец выбыл из-за проблем с бедром. Причём травма оказалась серьёзнее, чем ожидалось, в результате чего восстановление Тьяго затянулось.
Луис Диас получил травму колена в октябрьском матче с «Арсеналом» и выбыл на несколько месяцев. В декабре колумбийский футболист перенёс операцию из-за осложнений.
Вирджил ван Дейк пропустил лишь одну игру по болезни — с «Челси» — и готов выйти в стартовом составе на матч с «Арсеналом».
Также стоит отметить, что Наби Кейта приступил к лёгким тренировкам на газоне.
- 6 апреля 2023
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