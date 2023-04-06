Президент «ПСЖ» недоволен ситуацией с промороликом клуба и созвонился с Мбаппе

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи остался недоволен ситуацией, возникшей с промороликом клуба, призывающим болельщиков приобретать абонементы на следующий сезон, сообщает RMC Sport.

После публикации ролика нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, ставший центральной фигурой видео, раскритиковал клуб. Позже ролик был скрыт для просмотра на клубном YouTube-канале, но спустя несколько часов стал доступен без каких-либо изменений.

По информации источника, Аль-Хелаифи не хочет, чтобы в клубе возникали напряжённые ситуации, и особенно если они связаны с Мбаппе. Президент уже созвонился с Килианом, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

При этом стоит отметить, что клуб никак официально не комментировал слова Мбаппе о ролике.