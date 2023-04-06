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Футбольная ассоциация Англии оштрафовала «Манчестер Юнайтед» на € 74 тыс.

Футбольная ассоциация Англии оштрафовала «Манчестер Юнайтед» на € 74 тыс.
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Футбольная ассоциация Англии (FA) приняла решение оштрафовать «Манчестер Юнайтед» за неподобающее поведение футболистов команды в матче Кубка Англии с «Фулхэмом».

В матче четвертьфинала Кубка Англии с «Фулхэмом» игроки «Манчестер Юнайтед» требовали у главного арбитра матча Криса Каваны, чтобы он назначил пенальти в ворота соперника. После этого эпизода были удалены два футболиста «Фулхэма» и главный тренер лондонского клуба Марко Силва.

«Манчестер Юнайтед» был оштрафован на € 74 тыс. после того, как его игроки окружили официальное лицо матча на 71-й минуте матча с «Фулхэмом» в Кубке Англии. Клуб также признал, что не смог обеспечить надлежащее поведение футболистов. Штраф был наложен независимой регулирующей комиссией после слушания», — говорится в заявлении пресс-службы Футбольной ассоциации Англии.

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