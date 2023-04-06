Футбольная ассоциация Англии оштрафовала «Манчестер Юнайтед» на € 74 тыс.

Футбольная ассоциация Англии (FA) приняла решение оштрафовать «Манчестер Юнайтед» за неподобающее поведение футболистов команды в матче Кубка Англии с «Фулхэмом».
В матче четвертьфинала Кубка Англии с «Фулхэмом» игроки «Манчестер Юнайтед» требовали у главного арбитра матча Криса Каваны, чтобы он назначил пенальти в ворота соперника. После этого эпизода были удалены два футболиста «Фулхэма» и главный тренер лондонского клуба Марко Силва.
«Манчестер Юнайтед» был оштрафован на € 74 тыс. после того, как его игроки окружили официальное лицо матча на 71-й минуте матча с «Фулхэмом» в Кубке Англии. Клуб также признал, что не смог обеспечить надлежащее поведение футболистов. Штраф был наложен независимой регулирующей комиссией после слушания», — говорится в заявлении пресс-службы Футбольной ассоциации Англии.
- 6 апреля 2023
-
22:48
-
22:45
-
22:45
-
22:35
-
22:33
-
22:25
-
22:14
-
22:10
-
22:09
-
22:05
-
21:57
-
21:50
-
21:49
-
21:40
-
21:35
-
21:25
-
21:22
-
21:20
-
21:11
-
21:00
-
20:57
-
20:56
-
20:35
-
20:35
-
20:29
-
20:22
-
20:20
-
20:20
-
20:01
-
19:57
-
19:45
-
19:45
-
19:34
-
19:25
-
19:22