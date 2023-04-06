Канселу: сравнения с Ламом приятны, но мне многое нужно сделать, чтобы достичь его уровня

Португальский защитник мюнхенской «Баварии» Жоау Канселу рассказал, как относится к сравнениям с Филиппом Ламом, а также рассказал, на каких футболистов старается ориентироваться.

«Приятно, конечно, когда тебя сравнивают с такими великими игроками, мне раньше всегда нравилось наблюдать за игрой Филиппа Лама. Он был для меня ориентиром, как и Дани Алвес и Марсело. Думаю, мне ещё многое нужно сделать, чтобы в итоге достичь уровня Филиппа Лама. Он выиграл всё. Лига чемпионов — это моя большая мечта, и я не сдамся, пока не осуществлю её. Возможно, получится это сделать уже в этом году с «Баварией», я был бы не против», — приводит слова Канселу официальный сайт «Баварии».

Жоау Канселу в зимнее трансферное окно перешёл из «Манчестер Сити» в «Баварию» на правах аренды.