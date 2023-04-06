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Жоау Канселу: мой самый большой кумир — Роналдиньо

Жоау Канселу: мой самый большой кумир — Роналдиньо
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Португальский защитник мюнхенской «Баварии» Жоау Канселу объяснил, почему считает бывшего футболиста сборной Бразилии Роналдиньо своим кумиром.

«Мой самый большой кумир на футбольном поле — Роналдиньо. Из-за того, как он радуется игре, его харизмы. Для меня он был талантливейшим из всех футболистов. Я не видел игры Диего Марадоны и Пеле, не видел и Марко ван Бастена с Йоханом Круиффом. Непринуждённость, безмерное счастье, ум и смелость Роналдиньо, магия на поле и веселье, которое он дарил зрителям, это было уникально. Именно поэтому мой герой — Роналдиньо», — приводит слова Канселу официальный сайт «Баварии».

Жоау Канселу перешёл в «Баварию» из «Манчестер Сити» на правах аренды до конца сезона.

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