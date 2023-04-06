Кассано: Моуринью наплевать на футбол, игра его команд — нулевая

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано раскритиковал главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью и сравнил его с Маурицио Сарри, занимающим аналогичную должность в «Лацио».

«Маурицио Сарри любит футбол и любит свою работу, а Моуринью на футбол плевать. Он побеждает, он умён, некоторые люди его воспринимают как не знаю кого, но при этом у Сарри отличный футбол, а игра команд у Моуринью — нулевая. Один из них знает, как работать, как говорить о футболе, а другой делает кино. Не знаю, как он добивается результатов, и понятия не имею, как играет «Рома».

Он был отличным специалистом и переговорщиком, но сегодня я буду относиться к нему точно так же, независимо от того, возглавляет он «Реал» или «Санмартинезе».

Если Карло Анчелотти на самом деле возглавит сборную Бразилии, то Моуринью может прийти в «Реал» за счёт прошлых побед и статуса. В ином случае он мог стать тренером «Санмартинезе», — приводит слова Кассано Calcio Mercato с ссылкой на Bobo TV.