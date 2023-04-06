«Милан» достиг устного согласия с Леау о новом контракте, клуб готов покрыть штраф игрока

«Милан» близок к тому, чтобы подписать новый контракт с португальским нападающим Рафаэлом Леау, сообщает издание Relevo.

По информации источника, стороны уже достигли устного соглашения, согласно которому зарплата Леау составит € 5 млн в год после вычета налогов. Действующий контракт португальца с «Миланом» истекает в июне 2024 года.

Кроме того, «Милан» покроет сумму штрафа Рафаэла Леау. Игрок был оштрафован на € 19 млн за расторжение контракта с лиссабонским «Спортингом» в одностороннем порядке.

В нынешнем сезоне Рафаэл Леау принял участие в 36 матчах за «Милан» во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал восемь голевых передач. В прошлом сезоне Леау был признан лучшим игроком сезона в Серии А.