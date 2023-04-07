Павел Стипиди: поражаюсь, как Юрана полощут в прессе его бывшие партнёры по «Спартаку»

Футбольный функционер Павел Стипиди, ранее сотрудничавший с «Соколом», «Анжи» и«Тереком», прокомментировал приход на пост главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана.

«К Юрану можно относиться по-разному. Кстати, я поражаюсь, как бывшие спартаковские партнёры полощут его в прессе. Люди вместе играли, а сейчас показывают, как они друг друга не любят. Это просто сумасшествие.

Сегодня для «Пари НН», конечно, нужен такой тренер, как Юран. Он опытный человек, и как футболист он играл на высоком уровне. У Юрана есть харизма – иностранное слово, то есть тренерская сила и компетентность.

Думаю, нижегородский клуб сделал абсолютно правильный выбор. У «Пари НН» большие шансы остаться в Премьер-Лиге с приходом этого человека, как бы к нему ни относились», — сказал Стипиди в интервью «Евро-Футбол.Ру».