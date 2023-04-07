Технический директор «Торино»: неправда, что мы отказались выкупать Миранчука

Технический директор «Торино» Давиде Ваньяти прокомментировал слухи о том, что клуб отказался выкупать Алексея Миранчука у «Аталанты».
«Торино» отказался выкупать Миранчука? Неправда, такого решения нет», — приводит слова Ваньяти «РБ Спорт».
Российский полузащитник отдан в аренду в туринский клуб до лета 2023 года. В соглашении между «Аталантой» и «Торино» предусмотрена опция выкупа Миранчука, но недавно появилась информация, что руководство «Торино» считает сумму выкупа завышенной и не готово приобретать права на футболиста. у «Аталанты» за € 13 млн. Российский полузащитник может покинуть туринский клуб по окончании текущего сезона. Контракт Миранчука с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.
Миранчук отметился четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами в 23 сыгранных матчах.
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