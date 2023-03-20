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«Торино» — «Наполи», чемпионат Италии по футболу, Серия А: туринский клуб хочет выкупить Алексея Миранчука — подробности

Миранчука хотят выкупить. Но «Торино» мешает трансфер Влашича
Анатолий Романов
Миранчука хотят выкупить
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Клубу нужно найти деньги сразу на двух дорогих футболистов.

Алексей Миранчук получил травму, поэтому пропустил игру «Торино» с «Наполи» (0:4) в 27-м туре чемпионата Италии. Также хавбек пропустит ближайшие матчи сборной России с Ираном и Ираком. Встреча экс-полузащитников «Локомотива» Миранчука и Хвичи Кварацхелии в Серии А, к сожалению, не состоялась. А ведь сверкни Алексей во встрече с будущим чемпионом, у боссов туринских «быков» наверняка прибавилось бы желания выкупить арендованного россиянина – разговоры об этом ведутся.

Италия - Серия А. 27-й тур
19 марта 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Торино
Турин
Окончен
0 : 4
Наполи
Неаполь
0:1 Осимхен – 9'   0:2 Кварацхелия – 35'   0:3 Осимхен – 51'   0:4 Н'Домбеле – 68'

Будущее Миранчука – одна из самых интересных историй, связанных с российскими игроками на летнем трансферном рынке 2023-го. Алексей превратился в настоящую звезду туринского клуба, забив четыре мяча и сделав пять голевых передач в 20 матчах Серии А. 27-летний россиянин делит первое место в списке самых результативных игроков «Торино» с нападающим Антонио Санабрией, у которого семь мячей и два голевых паса.

Даже другая арендованная звезда «быков», экс-полузащитник ЦСКА Никола Влашич, уступает Миранчуку по вкладу в голы (4+2 за 22 матча). По статистике, Алексей нанёс 25 ударов в этом чемпионате Италии, создал 14 голевых моментов и совершил 33 обводки.

Недавно появилась информация, что главный тренер «Торино» Иван Юрич просит руководство выкупить россиянина. Оформляя аренду Миранчука, туринский клуб договорился с «Аталантой» о возможности приобретения полузащитника за € 12 млн. По данным Tuttosport, сейчас вокруг этой суммы и ведутся переговоры о полноценном трансфере нашего легионера. Технический директор «Торино» Давиде Ваньяти в феврале подтверждал «Чемпионату» обсуждение темы приобретения Алексея: «Мы очень довольны выступлениями Миранчука. Решение по его выкупу из «Аталанты» будет принято скоро».

Но «Торино» – не самый богатый клуб Италии. Поэтому, вполне возможно, руководство будет тянуть до последнего в переговорах с «Аталантой». На словах президент туринцев Урбано Каиро готов сделать подарок болельщикам и тренеру Юричу – он обещает найти деньги на Миранчука.

«Я очень амбициозен. У меня есть огромное желание добиться успеха, а также помочь Юричу в его стремлениях. Надо подумать, что мы можем сделать, так как мир футбола переживает трудный период», – сказал Каиро в интервью итальянским журналистам.

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Вот только параллельно с трансфером Миранчука президент «Торино» должен решить вопрос с выкупом Влашича у «Вест Хэма». Юрич настаивает на сохранении в команде и россиянина, и своего соотечественника. В Италии сообщили: две сделки обойдутся ориентировочно в € 27 млн. Это очень крупная сумма для туринского клуба. Достаточно сказать, что за всю историю у «Торино» были лишь четыре покупки за € 12 млн и дороже. Каиро, как утверждают СМИ, может попытаться продлить аренду либо Миранчука, либо Влашича, чтобы хватило средств на полноценный трансфер одного из них. Но устроит ли «Аталанту» с «Вест Хэмом» такой вариант? Контракт Алексея с бергамасками действует до лета 2024-го, а, значит, через год на нём будет уже нельзя заработать хорошие деньги.

Никола Влашич

Никола Влашич

Фото: Nicolo Campo/Getty Images

Скорее всего, от трансферов Миранчука и Влашича зависит будущее в «Торино» и самого Юрича. Тренер ещё в летнее межсезонье задумывался об уходе по причине слабой работы клуба на рынке. Тогда он сцепился с Ваньяти, обсуждая тему селекции, и конфликт едва не перерос в драку двух солидных мужчин. Любопытно, что потом директор признал правоту хорвата, пообещав ускорить процесс подписания новичков. Вскоре в Турин переехали Миранчук с Влашичем.

Юрич считается прогрессивным тренером с классной прессинг-системой, так что спрос на него в Европе будет. По ходу нынешнего сезона появлялись слухи о переговорах хорвата с аутсайдером АПЛ «Саутгемптоном», но пока Иван остался в Турине. Он держит команду на плаву. Юрич работает с «Торино» с лета 2021-го – он подхватил клуб на 17-й строчке. С этим специалистом один из аутсайдеров превратился в середняка: десятое место в первый год, восьмое – в нынешнем сезоне.

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Для статуса самого Миранчука, понятное дело, было бы лучше снова поиграть за команду, выступающую в еврокубках. Если не вернуться в Бергамо, то найти клуб, в котором ему будут доверять на сто процентов, как Александру Головину в «Монако». Но, быть может, Миранчук с Влашичем вытащат «Торино» в Лигу конференций: отставание от «Аталанты» – 8 очков, а до конца сезона ещё туров.

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