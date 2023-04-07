Каряка: борьба за выживание в РПЛ будет интересная, думаю, что «Крылья» не вылетят

Бывший футболист «Крыльев Советов» Андрей Каряка оценил шансы самарцев на победу в FONBET Кубке России и высказался о турнирном положении команды в РПЛ.

«У «Крыльев» в Кубке идут дела лучше, чем в чемпионате на данный момент. Вчера в матче с ЦСКА они имели преимущество во втором тайме, но не повезло в конце. Теперь самарцы постараются дойти до финала через плей-офф Пути регионов. Шансы у них есть, как и у всех команд. В этом году Кубок России очень непредсказуемый. Поэтому ни про одну команду, даже про фаворитов, я бы не сказал, что у них больше шансов. Это и «Акрон» доказал, и противостояние «Спартака» и «Урала», в котором екатеринбуржцы оказались сильнее. Да и ЦСКА решил свои задачи на последних минутах. Любой клуб может сыграть в финале.

Вообще, в «Крыльях» работает Осинькин — хороший специалист. Думаю, что у команды хватит ресурсов, чтобы играть на два фронта и решить свои задачи и в Кубке, и в чемпионате. Борьба за выживание в РПЛ будет интересная, но думаю, что «Крылья» не вылетят. Из ближайших конкурентов самарцев никого нельзя списывать со счетов. Да, хуже все дела обстоят у «Химок» и «Торпедо». У остальных команд есть шанс не попасть в стыковые матчи», — приводит слова Каряки Metaratings.