Ивич: наш 18-летний центральный защитник играл против Турции — это огромный успех

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал, есть ли игроки из академии клуба на подходе к первой команде. Специалист отметил Георгия Арутюняна, который вызывается в сборную Армении.
«Я уверен, что такие игроки есть, не хочу называть фамилии. Но у нас есть игрок в академии, который выступает за национальную сборную Армении. Он поехал туда из академии. Не знаю, есть ли другие такие примеры в России, если мы возьмём все клубы, чтобы 18-летний футболист играл за основную сборную. И наш центральный защитник, которому нет и 19 лет, играл против Турции. Это, знаете ли, огромный успех! Для меня, по крайней мере. Не знаю, как вы на это смотрите. Но если у вас есть игрок моложе 19 лет, который выступает за основную сборную в квалификационном матче к Евро и проводит хорошую игру… И, кроме него, есть и другие парни. Но, конечно, этим ребятам ещё нужно расти. И я уверен, что специалисты в академии знают, как подготовить их к уровню первой команды», — сказал Ивич на пресс-конференции.
- 7 апреля 2023
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