Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» отказался от покупки Джуда Беллингема из-за высокой цены

«Реал» отказался от покупки Джуда Беллингема из-за высокой цены
Комментарии

Мадридский «Реал» отказался от возможности приобретения полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, несмотря на то что «Реалу» очень нравится Беллингем, в клубе сомневаются в том, что английский футболист сможет адаптироваться в мадридской команде. Также проблемой является требуемая сумма за 19-летнего полузащитника, которая должна составить более € 100 млн.

Единственный вариант, при котором переход Беллингема в «Реал» будет возможен, — если сам футболист заявит о желании перейти именно в мадридский клуб, несмотря на предложения от «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».

Материалы по теме
Федерация футбола Испании опубликовала постер финала Кубка c лого «Барсы» вместо «Реала»

Видео: Анчелотти объявил выходной игрокам «Реала»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023