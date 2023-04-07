«Реал» отказался от покупки Джуда Беллингема из-за высокой цены
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Мадридский «Реал» отказался от возможности приобретения полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Relevo.
По информации источника, несмотря на то что «Реалу» очень нравится Беллингем, в клубе сомневаются в том, что английский футболист сможет адаптироваться в мадридской команде. Также проблемой является требуемая сумма за 19-летнего полузащитника, которая должна составить более € 100 млн.
Единственный вариант, при котором переход Беллингема в «Реал» будет возможен, — если сам футболист заявит о желании перейти именно в мадридский клуб, несмотря на предложения от «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».
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