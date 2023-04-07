Игрок «Спартака» Мозес: мне пытались объяснить схему Кубка России — бесполезно! Не понимаю

Защитник московского «Спартака» Виктор Мозес признался, что до сих пор не понимает схемы розыгрыша Кубка России в текущем сезоне. Нигерийский футболист сказал, что ему много раз пытались объяснить нюансы турнира, но он так ничего и не понял.

«Как мне новый формат Кубка России? Простите, но я так и не понял этой схемы. Мне уже многие пытались объяснить — бесполезно (смеётся)! Но вроде бы теперь всё ясно: нам нужно просто выиграть все оставшиеся матчи, чтобы оказаться в финале. Как в прошлом сезоне», — приводит слова Мозеса официальный сайт «Спартака».

После группового этапа Пути РПЛ «Спартак» смог добраться в плей-офф до полуфинала верхней сетки турнира, где проиграл по итогам двух встреч екатеринбургскому «Уралу» и отправился в розыгрыш Пути регионов, где сыграет с тольяттинским «Акроном» на втором этапе полуфинала нижней части сетки.