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Мозес: прошлогодний «Спартак» никуда не делся, просто нам нужно вернуть вкус побед

Мозес: прошлогодний «Спартак» никуда не делся, просто нам нужно вернуть вкус побед
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Защитник московского «Спартака» Виктор Мозес подвёл итоги матча 21-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом» (0:0) и заявил, что красно-белые найдут свою игру, которая была у них в прошлом году, когда начнут побеждать.

«Каждый, кто видел игру, согласится, что «Ахмат» изначально был нацелен на ничью. С первой минуты гости оборонялись большими силами и провели в таком режиме весь матч. Мы доминировали, но не использовали свои шансы. Именно реализация моментов — то, над чем мы сейчас особенно много работаем на тренировках. Но это в том числе и вопрос везения. Прошлогодняя игра «Спартака» никуда не делась, просто нам нужно вернуть вкус побед и уверенность в завершающей стадии. Очень надеюсь, что скоро это произойдёт», — приводит слова Мозеса официальный сайт «Спартака».

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