«Ну кто этого не делал?» Шелия — о затягивании времени в матче со «Спартаком»

Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия высказался об оскорблениях с трибун и затягивании времени в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:0).

«Оскорбления раздражают или мотивируют? Никак не влияют, если честно. Я нормально к этому отношусь. Понимаю, что это эмоции болельщиков. Ну оскорбляли и оскорбляли — во время игры такое часто бывает. Это часть футбола. Для меня это в любом случае энергия. Пусть меня оскорбляют, но мы будем играть при полных трибунах.

После игры извинился перед болельщиками за затяжку времени? Я бывал в разных ситуациях, в том числе и в тех, когда нам надо было забивать, а вратарь, напротив, делал то же самое. Понимаю, что для болельщиков это неприятно. Поэтому так и сказал: «Бывает, ребят, это футбол».

Если бы «Спартак» вёл 1:0, даже в этой игре, под конец матча они бы делали так же. Это нормально. Слышал после матча высказывания тренера «Спартака», что вратарь затягивал время. Ну, блин, кто этого не делал? У них было 90 минут, 70% владения мячом и куча моментов. Если они не смогли реализовать свои шансы, вратарь здесь ни при чём», — приводит слова Шелии «Матч ТВ».