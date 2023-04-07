«Ну кто этого не делал?» Шелия — о затягивании времени в матче со «Спартаком»

Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия высказался об оскорблениях с трибун и затягивании времени в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:0).
«Оскорбления раздражают или мотивируют? Никак не влияют, если честно. Я нормально к этому отношусь. Понимаю, что это эмоции болельщиков. Ну оскорбляли и оскорбляли — во время игры такое часто бывает. Это часть футбола. Для меня это в любом случае энергия. Пусть меня оскорбляют, но мы будем играть при полных трибунах.
После игры извинился перед болельщиками за затяжку времени? Я бывал в разных ситуациях, в том числе и в тех, когда нам надо было забивать, а вратарь, напротив, делал то же самое. Понимаю, что для болельщиков это неприятно. Поэтому так и сказал: «Бывает, ребят, это футбол».
Если бы «Спартак» вёл 1:0, даже в этой игре, под конец матча они бы делали так же. Это нормально. Слышал после матча высказывания тренера «Спартака», что вратарь затягивал время. Ну, блин, кто этого не делал? У них было 90 минут, 70% владения мячом и куча моментов. Если они не смогли реализовать свои шансы, вратарь здесь ни при чём», — приводит слова Шелии «Матч ТВ».
- 7 апреля 2023
-
15:41
-
15:40
-
15:39
-
15:32
-
15:26
-
15:16
-
15:12
-
15:10
-
15:05
-
15:00
-
14:52
-
14:50
-
14:40
-
14:30
-
14:22
-
14:21
-
14:10
-
14:00
-
13:58
-
13:37
-
13:33
-
13:30
-
13:29
-
13:19
-
13:06
-
13:02
-
12:50
-
12:48
-
12:29
-
12:28
-
12:22
-
12:09
-
12:04
-
11:58
-
11:50