«Гильермо как раз такой». Мозес сравнил Абаскаля с Конте, Бенитесом и Моуринью

Футболист московского «Спартака» Виктор Мозес сравнил главного тренера команды Гильермо Абаскаля с другими наставниками, с которыми нигериец работал на протяжении карьеры. Защитник заявил, что испанского специалиста с Антонио Конте, Рафаэлем Бенитесом, Жозе Моуринью, Маурицио Сарри и другими объединяет желание выигрывать и страсть к футболу.
«Что объединяет Абаскаля с Конте, Бенитесом, Моуринью, Мартинесом, Сарри, Роджерсом? У всех хороших тренеров есть главное качество: они победители по духу. Мне как игроку всегда было важно чувствовать, что мой тренер по-настоящему жаждет выигрывать, со всей страстью отдаётся делу и наверняка не может уснуть после неудачных матчей. Гильермо как раз такой. Даже ничья для него сродни поражению. Это передаётся команде и сказывается на философии игры», — приводит слова Мозеса официальный сайт «Спартака».
- 7 апреля 2023
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