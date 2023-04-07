Денис Бояринцев: «Спартак» и «Динамо» должны быть по-спортивному злыми на себя

Главный тренер «Новосибирска» Денис Бояринцев высказался о предстоящем матче «Спартака» и «Динамо» в 22-м туре Российской Премьер-Лиги. Напомним, игра состоится в субботу, 8 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.
«Ожидания от матча «Спартак» – «Динамо» самые хорошие: всё-таки это старейшее дерби страны. Игра интересна тем, что оба соперника должны быть по-спортивному злыми на себя. И «Спартак», и «Динамо» оступились в кубковых матчах, поэтому не буду никого выделять. Шансы команд 50 на 50.
И у «Спартака», и у «Динамо» есть проблемы: спартаковцы сыграют без Джикии и Промеса, а динамовцы в последних матчах выглядят неубедительно. Думаю, будет интересная и равная игра. Надеюсь, что, несмотря на Fan ID, и спартаковские, и динамовские болельщики придут поддержать свои команды и придадут определённый антураж матчу», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
- 7 апреля 2023
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