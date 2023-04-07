Кирьяков: тренер не застрахован от отставки — в «Динамо» об этом говорится всё больше

Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков высказался о предстоящем матче «Спартака» и «Динамо» в 22-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Спартак» – «Динамо» – это традиционное дерби. Сейчас команды находятся не в лучшем психологическом состоянии, поэтому будут компенсировать это огромным желанием навязывать борьбу на футбольном поле. И у тех, и у других проблемы с игровой точки зрения – будет силовой футбол. Кто выиграет больше единоборств, тот и победит.

В составе «Динамо» и «Спартака» есть исполнители, которые на данный момент не показывают своего уровня. Всегда стоит ожидать, что они проявят себя в любой момент. У обеих команд есть игроки, которые могут взять на себя бремя лидерства в таких тяжёлых ситуациях. От них будет зависеть очень многое. Если команды сумеют показать характер, то от обеих стоит ожидать улучшения игры и положения в турнирной таблице.

Любой тренер не застрахован от отставки. В ситуации «Динамо», когда полоса неудач, об этом говорится всё больше и больше. Руководители клуба должны понимать, сможет ли «Динамо» вместе с Йокановичем выйти из этой ситуации или же нужно подыскивать другой вариант. Они должны иметь информацию о том, насколько футболисты верят в тренера и готовы ли за него биться. От этого зависит принятие решения об увольнении тренера», – сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.