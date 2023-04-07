Быстров: в медиафутбол попадают слабые игроки. Те, у кого не получилась карьера

Бывший полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров оценил зрелищность матчей Медиалиги. По мнению игрока, в медиафутбол попадают футболисты, у которых не сложилась карьера.

«На медиафутболе можно хайпануть, это факт. Молодёжь это подкупает. Если медиафутбол будет способствовать развитию нормального футбола, в чём я глубоко сомневаюсь, то пусть будет. Но в медиафутбол попадают слабые игроки, которые не смогли добиться ничего на хорошем уровне. Туда попадают те, у кого не получилась карьера.

Кто сломался, кто психологически надломился или ветераны, как я, которые ещё могут побегать. Но медиафутбол – это не то, к чему должны стремиться и о чём должны мечтать юные игроки из академий профессиональных клубов. Единственное — я рад, что «потерявшиеся» футболисты, у которых что-то не сложилось на пути профессионального спорта, не бьют баклуши, не спиваются, не наркоманят. У них есть хобби, есть мотивация. Люди тренируются, держат себя в форме», — написал Быстров в своём телеграм-канале.