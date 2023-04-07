Уткин — Быстрову: засунь свой язык в задницу. Необходимо приветствовать Медиалигу

Блогер и комментатор Василий Уткин ответил бывшему полузащитнику «Краснодара» Владимиру Быстрову, который заявил, что в медиафутбол попадают футболисты, у которых не сложилась карьера.

«Неплохо бы оглянуться на свой карьерный путь, Владимир Быстров. Путь этот точно не пример для подражания.

Засунь свой язык в задницу, Быстряк, до своей не дотянешься — в ближайшую. Тебе в карьере везло. Так было не со всеми. Необходимо приветствовать, что возникла платформа, где парни могут заявить о себе. Ты не был в ситуации невостребованности. Ты не пахал в обречённой надежде, что на тебя обратят внимание.

Ты везун. Ну, и дурак патентованный, что этого не понимаешь. Судишь о том, чего не знаешь. Надо приветствовать, что появился ещё один путь о себе заявить. Медиалига ровно про это. А у тебя одна извилина в мозгу, и она очень короткая, раз ты этого не понимаешь. Толстяк — я, а зажрался ты. Новая возможность. Как, ну как можно этого не видеть?» — написал Уткин в своём телеграм-канале.