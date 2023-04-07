Уткин — Быстрову: засунь свой язык в задницу. Необходимо приветствовать Медиалигу

Блогер и комментатор Василий Уткин ответил бывшему полузащитнику «Краснодара» Владимиру Быстрову, который заявил, что в медиафутбол попадают футболисты, у которых не сложилась карьера.
«Неплохо бы оглянуться на свой карьерный путь, Владимир Быстров. Путь этот точно не пример для подражания.
Засунь свой язык в задницу, Быстряк, до своей не дотянешься — в ближайшую. Тебе в карьере везло. Так было не со всеми. Необходимо приветствовать, что возникла платформа, где парни могут заявить о себе. Ты не был в ситуации невостребованности. Ты не пахал в обречённой надежде, что на тебя обратят внимание.
Ты везун. Ну, и дурак патентованный, что этого не понимаешь. Судишь о том, чего не знаешь. Надо приветствовать, что появился ещё один путь о себе заявить. Медиалига ровно про это. А у тебя одна извилина в мозгу, и она очень короткая, раз ты этого не понимаешь. Толстяк — я, а зажрался ты. Новая возможность. Как, ну как можно этого не видеть?» — написал Уткин в своём телеграм-канале.
- 7 апреля 2023
-
20:13
-
20:13
-
20:07
-
20:00
-
20:00
-
19:56
-
19:46
-
19:45
-
19:43
-
19:39
-
19:25
-
19:15
-
19:01
-
19:00
-
19:00
-
18:47
-
18:40
-
18:35
-
18:34
-
18:20
-
18:09
-
18:04
-
17:56
-
17:56
-
17:52
-
17:48
-
17:43
-
17:41
-
17:36
-
17:35
-
17:28
-
17:18
-
17:10
-
17:10
-
16:53