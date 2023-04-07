Хави желает видеть Месси в «Барселоне», но для него важнее увеличить глубину состава

Главный тренер «Барселоны» Хави заинтересован в возвращении нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, но призывает руководство, чтобы оно сконцентрировалось на увеличении глубины состава команды, особенно в атакующей линии. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Вероятно, специалист обеспокоен отсутствием качественной замены для основных футболистов. Это сказалось, к примеру, в последнем матче с мадридским «Реалом» (0:4) в полуфинале Кубка Испании: у команды нет замены для Френки де Йонга и Педри, являющихся основной креативной силой «Барселоны». Также клуб испытывает проблемы в атаке: пока травмирован Усман Дембеле, в составе остаётся лишь бразилец Рафинья, тогда как Ферран Торрес и Ансу Фати не оправдывают возложенных надежд.

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