Владимир Гранат: хотелось бы, чтобы «Динамо» одержало победу в матче со «Спартаком»
Поделиться
Бывший футболист московского «Динамо» и сборной России Владимир Гранат высказался о предстоящем матче «Спартака» и «Динамо» в 22-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Динамо» и «Спартак» сейчас на спаде — обе команды пытаются найти ту игру, которая была у них до зимней паузы. Все прекрасно понимают, что в таких матчах фаворита нет: на каком бы месте команды ни находились —
дерби есть дерби. Ожидаю яркую и интенсивную игру с обилием голевых моментов. И хотелось бы, чтобы «Динамо» одержало победу», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
Красно-белые располагаются на третьем месте, бело-голубые — на пятом. В полуфинале Фонбет Кубка России в матче Пути регионов команда Гильермо Абаскаля встретится с «Акроном».
Материалы по теме
Комментарии
- 7 апреля 2023
-
21:40
-
21:34
-
21:28
-
21:25
-
21:22
-
21:12
-
21:04
-
21:00
-
20:43
-
20:32
-
20:32
-
20:30
-
20:13
-
20:13
-
20:07
-
20:00
-
20:00
-
19:56
-
19:46
-
19:45
-
19:43
-
19:39
-
19:25
-
19:15
-
19:01
-
19:00
-
19:00
-
18:47
-
18:40
-
18:35
-
18:34
-
18:20
-
18:09
-
18:04
-
17:56
Партнерский контент