Владимир Гранат: хотелось бы, чтобы «Динамо» одержало победу в матче со «Спартаком»

Бывший футболист московского «Динамо» и сборной России Владимир Гранат высказался о предстоящем матче «Спартака» и «Динамо» в 22-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Динамо» и «Спартак» сейчас на спаде — обе команды пытаются найти ту игру, которая была у них до зимней паузы. Все прекрасно понимают, что в таких матчах фаворита нет: на каком бы месте команды ни находились —

дерби есть дерби. Ожидаю яркую и интенсивную игру с обилием голевых моментов. И хотелось бы, чтобы «Динамо» одержало победу», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

Красно-белые располагаются на третьем месте, бело-голубые — на пятом. В полуфинале Фонбет Кубка России в матче Пути регионов команда Гильермо Абаскаля встретится с «Акроном».