Игорь Ледяхов поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Динамо»

Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов не видит явного фаворита предстоящего московского дерби.
«Ожидаю от дерби «Спартак» — «Динамо» красивый и хороший футбол. Команды не в лучшем состоянии, но кто-то уже должен выйти из него. Кто это будет, покажет игра. Фаворита в этой встрече нет. Две равные команды, здесь сложно предсказать результат.
Отсутствие Промеса и Джикии, конечно, скажется. Это ключевые футболисты для «Спартака». Квинси очень хорош в атаке в этом сезоне, Джикия — в обороне, основной центральный защитник. Для «Спартака» это проблема, но нужно каким-то образом её решать», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Динамо» состоится в субботу, 8 апреля. Начало матча — в 19:30 мск.
- 7 апреля 2023
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