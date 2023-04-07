Игорь Ледяхов поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Динамо»

Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов не видит явного фаворита предстоящего московского дерби.

«Ожидаю от дерби «Спартак» — «Динамо» красивый и хороший футбол. Команды не в лучшем состоянии, но кто-то уже должен выйти из него. Кто это будет, покажет игра. Фаворита в этой встрече нет. Две равные команды, здесь сложно предсказать результат.

Отсутствие Промеса и Джикии, конечно, скажется. Это ключевые футболисты для «Спартака». Квинси очень хорош в атаке в этом сезоне, Джикия — в обороне, основной центральный защитник. Для «Спартака» это проблема, но нужно каким-то образом её решать», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Динамо» состоится в субботу, 8 апреля. Начало матча — в 19:30 мск.