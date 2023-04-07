Губерниев отреагировал на слова Кержакова об отъезде

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова российского экс-футболиста и действующего тренера Александра Кержакова. Форвард признался, что на время уехал из страны из-за обстановки вокруг.

«Кержаков… Уехал и уехал. Каждый человек имеет право на собственное мнение. И каждый сам выбирает свой путь. Саша хороший парень, замечательный футболист и тренер. Желаю ему удачи и здоровья!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее Кержаков рассказал, что узнал о своём увольнении из «Пари Нижний Новгород», когда с женой складывал вещи. В этот момент ему позвонил генеральный директор клуба Равиль Измайлов и сообщил о прекращении сотрудничества.

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