Губерниев отреагировал на слова Кержакова об отъезде
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова российского экс-футболиста и действующего тренера Александра Кержакова. Форвард признался, что на время уехал из страны из-за обстановки вокруг.
«Кержаков… Уехал и уехал. Каждый человек имеет право на собственное мнение. И каждый сам выбирает свой путь. Саша хороший парень, замечательный футболист и тренер. Желаю ему удачи и здоровья!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Ранее Кержаков рассказал, что узнал о своём увольнении из «Пари Нижний Новгород», когда с женой складывал вещи. В этот момент ему позвонил генеральный директор клуба Равиль Измайлов и сообщил о прекращении сотрудничества.
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