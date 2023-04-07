Болельщик «Наполи» по имени Армандо назвал первенца в честь Хвичи

Фанат итальянского «Наполи», впечатлённый яркой игрой грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии, решил назвать первого сына в честь футболиста, сообщает Corriere dello Sport.
Пара из Неаполя Армандо и Клара назвали первенца Даниэле Хвича. Примечательно, что отец мальчика своё имя получил в честь легендарного игрока «Наполи» Диего Армандо Марадоны, который приводил партенопейцев к двум чемпионским титулам.
22-летний Кварацхелия перешёл в «Наполи» летом 2022 года. Ранее он выступал в Российской Премьер-Лиге, защищая цвета московского «Локомотива» и казанского «Рубина». В текущем сезоне чемпионата Италии Хвича забил 12 голов и отдал 12 результативных передач в 24 матчах. «Наполи» за 10 туров до конца турнира возглавляет таблицу Серии А, набрав 71 очко и опережая ближайшего преследователя, «Лацио», на 16 очков.
- 7 апреля 2023
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