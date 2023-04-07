Билялетдинов: за титул «Ростов» не поборется, а второе место вполне способен удержать

Экс-игрок сборной России Динияр Билялетдинов оценил турнирный расклад в Российской Премьер-Лиге перед выходом турнира на финишную прямую.
«С «Зенитом» за чемпионский титул «Ростов» не поборется, а вот второе место вполне способен удержать. У команды всё для этого есть. Хотя календарь у ростовчан непростой.
Подвинуть «Ростов» со второго места могут «Спартак» или ЦСКА. Пока ЦСКА выглядит более стабильно. В ближайшем туре армейцы принимают «Химки», а «Спартак» сыграет в столичном дерби с «Динамо». В этих матчах может многое решиться», – приводит слова Билялетдинова Vprognoze.ru.
Отметим, что по итогам 21 тура «Зенит» лидирует в чемпионате России с 51 очком в активе, «Ростов» расположился на втором месте, набрав 44 очка, на три меньше у «Спартака» (41), а ЦСКА замыкает топ-4 с 38 зачётными очками.
- 7 апреля 2023
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