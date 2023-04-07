Хохлов: для «Спартака» отсутствие Промеса — это потеря
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Тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов высказался о предстоящем матче «Спартака» и «Динамо» в 22-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Конечно, отсутствие Промеса повлияет на игру. В последнее время он является лидером красно-белых, для них это потеря. То же самое касается Георгия Джикии. Для Абаскаля это потеря. Если Йоканович потерпит поражение в завтрашнем матче, его уволят? Наверное, мне некорректно оценивать работу другого тренера. Воздержусь», — цитирует Хохлова «Евро-Футбол.Ру».
Красно-белые располагаются на третьем месте в Российской Премьер-Лиге, бело-голубые — на пятом. В полуфинале Фонбет Кубка России в матче Пути регионов команда Гильермо Абаскаля встретится с «Акроном».
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