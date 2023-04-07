Мартен Терье — о травме: сразу понял, что случилось то, чего я никогда не испытывал

Нападающий французского «Ренна» Мартен Терье, продолжающий проходить курс реабилитации после разрыва передней крестообразной связки, поделился своими ощущениями в момент получения травмы.

«Хотел выставить ногу, чтобы не дать сопернику пройти, и вдруг почувствовал, как нога ослабла, как рвущаяся верёвка. Я сразу понял, что случилось то, чего я никогда не испытывал. Я почувствовал, как моё колено сломалось. Сразу после того как я упал, я посмотрел на него и увидел фиолетовый синяк. Это подтвердило мои опасения, что это что-то серьёзное. Первым делом в раздевалке я позвонил родителям. По телевизору было много крупных планов, где я кричу от боли. Думаю, они очень волновались», – сказал Терье в интервью Ouest-France.

Терье получил травму мениска в январе в матче с «Ниццей», вступив в неудачное единоборство с защитником «орлят» Джорданом Лотомба. За первые пять месяцев он успел забить 12 голов и отдать пять результативных передач в 22 играх во всех турнирах. В прошлом сезоне Терье стал третьим в рейтинге бомбардиров Лиги 1 с 21 голом. Вернуться в игру Мартен сможет не раньше осени.