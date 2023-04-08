Фримпонг хочет играть в «МЮ». Клуб провёл переговоры с агентом игрока — Bild
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Защитник леверкузенского «Байера» Жереми Фримпонг в летнее трансферное окно станет одним из самых популярных игроков на рынке для топ-клубов Европы. Наибольшую заинтересованность в подписании 22-летнего футболиста проявляет «Манчестер Юнайтед», который уже провёл переговоры с агентами. Об этом сообщает Bild.
По сведениям источника, сам Фримпонг также предпочитает продолжить свою карьеру на «Олд Траффорд». В его контракте, действующем с «Байером» до лета 2025 года, прописаны отступные в размере € 50 млн.
В текущем розыгрыше Бундеслиги Фримпонг принял участие во всех 26 матчах команды и забил восемь голов. Защитник присоединился к «Байеру» в 2021 году. До этого молодой нидерландец провёл два сезона в шотландском «Селтике».
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