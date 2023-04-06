Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Бавария» и «Барселона» заинтересованы в подписании Фримпонга

«Бавария» и «Барселона» провели переговоры с Джеффри Леммертом, агентом правого защитника «Байера» Джереми Фримпонга, сообщает в своём «твиттере» итальянский журналист Фабрицио Романо.

Приоритет «Баварии» – принять решение относительно опции выкупа Жоау Канселу в мае. Ситуация с намерениями «Барселоны» по Фримпонгу до конца неясна из-за возможных проблем с финансовым фэйр-плей.

Ранее сообщалось, что на 22-летнего нидерландского защитника претендует «Манчестер Юнайтед». В игроке лично был заинтересован главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг.

В текущем розыгрыше Бундеслиги Фримпонг принял участие во всех 26 матчах команды и забил восемь голов. Защитник присоединился к «Байеру» в 2021 году. До этого молодой нидерландец провёл два сезона в шотландском «Селтике».