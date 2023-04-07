«Бёрнли» Компани гарантировал повышение в АПЛ за семь матчей до окончания Чемпионшипа

Сегодня, 7 апреля, на стадионе «Риверсайд» в Мидлсбро прошёл матч 40-го тура английского Чемпионшипа (второй по силе дивизион страны). Встречались местный «Мидлсбро» и «Бёрнли». Финальный свисток Даррена Бонда зафиксировал победу гостевой команды со счётом 2:1.
Счёт в матче был открыт на 12-й минуте: с передачи Джоша Браунхилла отличился Эшли Барнс. «Мидлсбро» уравнял показатели команд в начале второго тайма: пенальти реализовал нападающий Чуба Акпом. Победу «Бёрнли» принёс точный удар Коннора Робертса на 66-й минуте.
«Бёрнли» в 39 матчах Чемпионшипа набрал 87 очков и за семь туров (команда провела на матч меньше) до окончания турнира гарантировала себе повышение в английскую Премьер-лигу. Клуб Венсана Компани, идущий на первом месте, по итогам соревнований не опустится ниже второго места. «Мидлсбро» (67) — четвёртый.
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