Индзаги: трудно подбирать слова после ничьей с «Салернитаной»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал ничью в матче 29-го тура чемпионата Италии с «Салернитаной».

«Трудно подбирать слова после таких игр. Вы сами всё видели, мы неплохо выступили. Мы поплатились за нашу плохую реализацию. Трудно понять, почему мы сыграли вничью. Мы разочарованы, но это поражение должно дать нам новые силы», – приводит слова Индзаги Football Italia.

После 29 матчей «Интер» занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А, в его активе 51 очко, столько же у «Милана», который опережает соседей по дополнительным показателям и сыграл на один матч меньше. В субботу команда Индзаги может выпасть из топ-4, если «Рома» в гостях обыграет «Торино».